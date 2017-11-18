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    «Бес попутал»: Алла Пугачёва покаялась за венчание с Киркоровым

    11 комментариев
    • Фото: facebook.com
    «Бес попутал»: Алла Пугачёва покаялась за венчание с Киркоровым

    «Бес попутал»: Алла Пугачёва покаялась за венчание с Киркоровым

    «Бес попутал»: Алла Пугачёва покаялась за венчание с Киркоровым
  • Фото: facebook.com

    • Алла Пугачёва после венчания с Максимом Галкиным поблагодарила родственников, друзей и поклонников за поздравления и признала, что ее венчание с Филиппом Киркоровым в 1994 году было «спонтанным и необдуманным шагом».

    Примадонна призналась, что всю оставшуюся жизнь будет каяться за первое венчание (с Филиппом Киркоровым в 1994 году). Этот поступок Пугачёва назвала спонтанным и необдуманным.

    При этом звезда эстрады подчеркнула, что венчание с Максимом Галкиным стало «осмысленным и праведным действом во имя любви и верности».

    Спасибо всем за поздравления!!!Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный,спонтанный и достаточно наивный шаг.Бес попутал.Слава Богу,что мне еще можно второй раз венчаться.сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи!Продли мою счастливую жизнь ,как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей.АМИНЬ.

    Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)


    Поклонники поспешили поддержать Примадонну и еще раз поздравить ее с радостным событием.

    смотретьПугачёва и Галкин обвенчались
    Пугачёва и Галкин обвенчались
    Напомним, ранее сегодня стало известно, что Алла Пугачёва и Максим Галкин получили церковное благословение своего брака, зарегистрированного еще в 2011 году. На церемонии в подмосковном храме присутствовали их дети — Гарри и Елизавета. Видео с обручением звездной пары уже собрало свыше миллиона просмотров.

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