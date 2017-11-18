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    Пугачёва и Галкин обвенчались: видео. браки и разводы, Галкин Максим, Пугачёва, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПугачёва и Галкин обвенчались: видео

    Пугачёва и Галкин обвенчались: видео

    24 комментария
    • Фото: maxgalkinru / instagram.com
    Пугачёва и Галкин обвенчались: видео

    Пугачёва и Галкин обвенчались: видео

    Пугачёва и Галкин обвенчались: видео
    • Фото: maxgalkinru / instagram.com

      • Максим Галкин выложил в Сеть видеозапись венчания с Примадонной.

      Алла Пугачёва и Максим Галкин получили церковное благословение своего брака. На церемонии в храме присутствовали их дети — Гарри и Елизавета.

      Видеофрагмент, снятый в храме, опубликовал на своей странице в Instagram юморист Максим Галкин.

      Максим Галкин: «У нас радостное, светлое событие! Мы венчались».

      Алла Пугачёва была одета в розовое платье с фатой. Максим Галкин — в строгом костюме. Дети звездной пары принимали активное участие в церемонии: Гарри крестился и напевал молитвы, а Елизавета внимательно слушала, что говорит батюшка, и наблюдала за происходящим.

      Напомним, что брак Галкина и Пугачёвой был зарегистрирован в 2011 году, хотя встречаться и жить вместе они начали гораздо раньше. Их дети были рождены в 2013 году суррогатной матерью.

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