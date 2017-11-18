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    Задержаны четверо участников перестрелки в «Москва-Сити». криминал, Москва, Москва-Сити, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержаны четверо участников перестрелки в «Москва-Сити»

    Задержаны четверо участников перестрелки в «Москва-Сити»

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Задержаны четверо участников перестрелки в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>

    Задержаны четверо участников перестрелки в «Москва-Сити»

    Задержаны четверо участников перестрелки в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

      • Столичные полицейские задержали еще троих подозреваемых в участии в перестрелке на бизнес-центра на Кутузовском проспекте.

      Столичная полиция задержала еще троих подозреваемых участников перестрелки в бизнес-центре «Москва-Сити». Об этом сообщила официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

      Юлия Иванова, представитель СУ СК по Москве: «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 4 мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован. В ближайшее время мужчины будут доставлены в отдел для проверки их на причастность к перестрелке в „Москва-Сити“. Расследование уголовного дела продолжается».

      Ранее стало известно о задержании одного участника конфликта. В перестрелке он получил ранение, поэтому был госпитализирован.

      После стрельбы в «Москва-сити» его участники были объявлены в розыск. В городе был введен план «Перехват».

      Источник в полиции рассказал, что в конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание сидящим в Mercedes водителю и пассажирам — автомобиль был неправильно припаркован. По некоторым данным, стрельбу устроили гости вечеринки в честь дня рождения криминального авторитета. Пострадали шесть человек — охранники и диджей Алексей Ивкин. Все они в больнице. Полиция не исключает, что среди нападавших также могут быть раненые.

      По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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