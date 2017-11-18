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Квартирный вопрос
    Задержан один из участников перестрелки в «Москва-Сити». криминал, Москва, Москва-Сити, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержан один из участников перестрелки в «Москва-Сити»

    Задержан один из участников перестрелки в «Москва-Сити»

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Задержан один из участников перестрелки в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>

    Задержан один из участников перестрелки в «Москва-Сити»

    Задержан один из участников перестрелки в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

      • Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в участии в перестрелке на территории «Москва-Сити» на Кутузовском проспекте.

      Полицейские нашли один из автомобилей, объявленных в розыск после стрельбы у «Москва-Сити». Toyota была припаркована у дома на Кутузовском проспекте, внутри находились двое мужчин. Одного из них задержали по подозрению в участии в перестрелке.

      ГУ МВД России по Москве: «Утром в субботу сотрудники полиции у дома 48 по Кутузовскому проспекту остановили автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города».

      После конфликта в розыск были объявлены автомобили Maybach, несколько Land Cruiser, Lexus и «Лада Приора», сообщает ТАСС.

      Источник в полиции рассказал, что в конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание сидящим в Mercedes водителю и пассажирам — автомобиль был неправильно припаркован. По некоторым данным, стрельбу устроили гости вечеринки в честь дня рождения криминального авторитета. Пострадали шесть человек — охранники и диджей. Они госпитализированы. Полиция не исключает, что среди нападавших также могут быть раненые.

      По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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