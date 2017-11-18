Задержан один из участников перестрелки в «Москва-Сити»

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в участии в перестрелке на территории
«Москва-Сити» на Кутузовском проспекте.
Полицейские нашли один из автомобилей, объявленных в розыск после стрельбы у «Москва-Сити». Toyota была припаркована у дома на Кутузовском проспекте, внутри находились двое мужчин. Одного из них задержали по подозрению в участии в перестрелке.
ГУ МВД России по Москве: «Утром в субботу сотрудники полиции у дома 48 по Кутузовскому проспекту остановили автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города».
После конфликта в розыск были объявлены автомобили Maybach, несколько Land Cruiser, Lexus и «Лада Приора», сообщает ТАСС.
Источник в полиции рассказал, что в конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание сидящим в Mercedes водителю и пассажирам — автомобиль был неправильно припаркован. По некоторым данным, стрельбу устроили гости вечеринки в честь дня рождения криминального авторитета. Пострадали шесть человек — охранники и диджей. Они госпитализированы. Полиция не исключает, что среди нападавших также могут быть раненые.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
ГУ МВД России по Москве: «Утром в субботу сотрудники полиции у дома 48 по Кутузовскому проспекту остановили автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города».
После конфликта в розыск были объявлены автомобили Maybach, несколько Land Cruiser, Lexus и «Лада Приора», сообщает ТАСС.
Источник в полиции рассказал, что в конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание сидящим в Mercedes водителю и пассажирам — автомобиль был неправильно припаркован. По некоторым данным, стрельбу устроили гости вечеринки в честь дня рождения криминального авторитета. Пострадали шесть человек — охранники и диджей. Они госпитализированы. Полиция не исключает, что среди нападавших также могут быть раненые.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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