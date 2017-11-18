Стрельба в «Москва-Сити» произошла на праздновании юбилея Паши Цветомузыки

В конфликте со стрельбой у
«Москва-Сити» участвовали 15 человек. Среди скрывшихся нападавших могут быть раненые.
Около 15 человек участвовали в конфликте со стрельбой на территории «Москва-Сити». По некоторым данным, на охранников комплекса могли напасть гости вечеринки, которую устроили в честь 50-летия криминального авторитета Пашы Цветомузыки. Об этом НТВ сообщил источник в правоохранительных органах.
Конфликт начался на улице: охранники сделали замечание из-за неправильной парковки людям, сидящим в Mercedes. Те возмутились. На сторону пассажиров иномарки встали еще несколько человек из других автомобилей. Началась стрельба, предположительно из травматического оружия. В результате ранения получили два сотрудника охранного предприятия Росгвардии, трое частных охранников, а также диджей Алексей Ивкин.
Нападавшие скрылись на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus. По последним данным, один из автомобилей — Toyota Land Cruiser — задержан.
В Москве был объявлен план «Перехват». По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Сам бандит из лихих 90-х, Вилор Струганов по прозвищу Паша Цветомузыка, сейчас отбывает срок в колонии строгого режима. Изначально его обвиняли в шести убийствах, но признали виновным в четырех. Ранее Струганов проходил по разным уголовным делам. Его судили за организацию взрывов, убийства, покушения, грабежи, похищения и вымогательства.
Конфликт начался на улице: охранники сделали замечание из-за неправильной парковки людям, сидящим в Mercedes. Те возмутились. На сторону пассажиров иномарки встали еще несколько человек из других автомобилей. Началась стрельба, предположительно из травматического оружия. В результате ранения получили два сотрудника охранного предприятия Росгвардии, трое частных охранников, а также диджей Алексей Ивкин.
Нападавшие скрылись на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus. По последним данным, один из автомобилей — Toyota Land Cruiser — задержан.
В Москве был объявлен план «Перехват». По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Сам бандит из лихих 90-х, Вилор Струганов по прозвищу Паша Цветомузыка, сейчас отбывает срок в колонии строгого режима. Изначально его обвиняли в шести убийствах, но признали виновным в четырех. Ранее Струганов проходил по разным уголовным делам. Его судили за организацию взрывов, убийства, покушения, грабежи, похищения и вымогательства.
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