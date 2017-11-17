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Мы и наука. Наука и мы

    СМИ: в центре Москвы произошла драка со стрельбой

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Сергеев
    СМИ: в центре Москвы произошла драка со стрельбой

    СМИ: в центре Москвы произошла драка со стрельбой

    СМИ: в центре Москвы произошла драка со стрельбой
  • Фото: РИА Новости, Владимир Сергеев

    • Полиция устанавливает участников конфликта, устроивших стрельбу из травматического оружия на территории комплекса «Москва-Сити».

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, шесть сотрудников частного охранного предприятия пострадали в результате конфликта со стрельбой на территории комплекса «Москва-Сити». Пострадавших доставили в больницу.

    По информации агентства, стрельба велась из травматического оружия. Предполагается, что перестрелка произошла на территории парковки. По другой информации, конфликт возник в результате перепалки в ресторане Crystal Ballroom и продолжился в зоне парковки.

    В столице введен план «Перехват» для поиска злоумышленников, скрывшихся на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus.

    Как пишет РИА Новости, в полиции официально подтвердили информацию о конфликте, в котором пострадали 6 человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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