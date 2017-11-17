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    Автокатастрофа в Марий Эл: врачи пытаются спасти выживших в смятой маршрутке. автобусы, грузовики, ДТП, Марий Эл. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтокатастрофа в Марий Эл: врачи пытаются спасти выживших в смятой маршрутке

    Автокатастрофа в Марий Эл: врачи пытаются спасти выживших в смятой маршрутке

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    Автокатастрофа в Марий Эл: врачи пытаются спасти выживших в смятой маршрутке

    Автокатастрофа в Марий Эл: врачи пытаются спасти выживших в смятой маршрутке

    Автокатастрофа в Марий Эл: врачи пытаются спасти выживших в смятой маршрутке

      Все пострадавшие в страшной аварии в республике Марий Эл — это трое детей и двое взрослых — остаются в тяжелом состоянии. Такие данные привели медики.

      Сегодня в регионе объявлен траур по 15 погибшим в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза. Сейчас основной вопрос — что привело к этой трагедии. Известно, что в момент аварии был сильный снегопад. При этом Ространснадзор опроверг версию, что к столкновению привела попытка обгона. Кроме того, установлено, что в салон автобуса внесли конструктивные изменения — увеличили количество мест. От удара сорвались практически все кресла.

      Состояние тех, кто выжил в этой жуткой аварии, а из 19 пассажиров микроавтобуса это четыре человека, врачи сейчас оценивают как тяжелое. Это был обычный рейсовый автобус. Люди возвращались из республиканского центра домой. Многие ехали с детьми. Удар был такой силы, что спасатели, чтобы достать пострадавших, резали металл.

      На 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козмодемьянск движение восстановлено. И к этому часу искореженные машины с проезжей части уже убрали. Но следственные группы здесь продолжают работать. В регионе накануне целый день шел снег. Рядом с местом столкновения — крутой поворот. За мгновение до аварии лесовоз из поворота выходил, а водитель микроавтобуса готовился в него зайти. Кто кого задел, предстоит выяснить следствию. Но от удара о прицеп многотонника, доверху груженного лесом, пассажирский микроавтобус получил практически лобовой удар. В большегрузе никто не пострадал. Его водитель сейчас главный свидетель аварии.

      В следственном комитете уголовные дела по статьям «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности», а также «Нарушение правил дорожного движения повлекших смерть одного и боле лиц» сегодня объединили в единое производство. Глава Ространснадзора сегодня лично выезжал на место трагедии. Одну из пострадавших, 14-летную девочку в крайне тяжелом состоянии вертолетом доставляют из Марий Эл в федеральный травматологический центр города Казани. Родственникам погибших и пострадавших сегодня обещали помочь с оформлением страховых выплат.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

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