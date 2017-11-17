Участники конкурса «Лидеры России» прошли тест на личностные качества

Сегодня 12,5 тысяч участников конкурса «Лидеры России» сдавали серьезный экзамен —
онлайн-тестирование на управленческий потенциал.
Это уже четвертый этап испытаний, до которого добрались лишь 12,5 тысяч человек из почти 80 тысяч. Все они успешно прошли проверку на общую эрудицию. Теперь нужно показать особые личностные качества. Результаты теста покажут, способны ли будущие управленцы решать новые задачи и расти.
На выполнение заданий отводится 2 часа. Те, кто справится, продолжат борьбу за победу, которая гарантирует большие перспективы и приз — миллион рублей. Эти деньги можно потратить только на повышение своей квалификации.
На выполнение заданий отводится 2 часа. Те, кто справится, продолжат борьбу за победу, которая гарантирует большие перспективы и приз — миллион рублей. Эти деньги можно потратить только на повышение своей квалификации.
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