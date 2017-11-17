Паутина
ТВ-Эфир
Паутина
    Участники конкурса «Лидеры России» прошли тест на личностные качества. образование, работа, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники конкурса «Лидеры России» прошли тест на личностные качества

    Участники конкурса «Лидеры России» прошли тест на личностные качества

    комментировать
    Участники конкурса «Лидеры России» прошли тест на личностные качества

    Участники конкурса «Лидеры России» прошли тест на личностные качества

    Участники конкурса «Лидеры России» прошли тест на личностные качества

      Сегодня 12,5 тысяч участников конкурса «Лидеры России» сдавали серьезный экзамен — онлайн-тестирование на управленческий потенциал.

      Это уже четвертый этап испытаний, до которого добрались лишь 12,5 тысяч человек из почти 80 тысяч. Все они успешно прошли проверку на общую эрудицию. Теперь нужно показать особые личностные качества. Результаты теста покажут, способны ли будущие управленцы решать новые задачи и расти.

      смотретьУправленческая революция: Кириенко в интервью НТВ назвал цель конкурса «Лидеры России»
      Управленческая революция: Кириенко в интервью НТВ назвал цель конкурса «Лидеры России»
      На выполнение заданий отводится 2 часа. Те, кто справится, продолжат борьбу за победу, которая гарантирует большие перспективы и приз — миллион рублей. Эти деньги можно потратить только на повышение своей квалификации.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru