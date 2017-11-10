На конкурс «Лидеры России» пришло почти 200 тысяч заявок

Стартовал второй этап конкурса для будущих управленцев «Лидеры России».
Сегодня стартовал второй этап конкурса «Лидеры России». Всероссийский конкурс для будущих управленцев организовала по поручению Владимира Путина комиссия по вопросам госслужбы и резерву управленческих кадров.
К участию в конкурсе приглашены люди из любой сферы, главное, чтобы за плечами был опыт руководящей работы: два года для управленцев младше 35 лет и пять лет для тех, кто старше, но еще не перешагнул 50-летнюю отметку. На первом этапе организаторы приняли 199 тысяч заявок со всей страны, и теперь начинается тестирование участников. В режиме он-лайн они должны будут проявить свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал.
Уже в декабре по стране пройдут региональные полуфиналы конкурса, после чего 300 финалистов приедут в Москву для участия в деловых играх и встреч с экспертами. По итогам тестов определится сотня победителей. Их будет ждать год личных карьерных консультаций с топ-менеджерами ведущих компаний и государственными деятелями. Кроме того, финалисты получат по миллиону рублей в качестве грантов.
К участию в конкурсе приглашены люди из любой сферы, главное, чтобы за плечами был опыт руководящей работы: два года для управленцев младше 35 лет и пять лет для тех, кто старше, но еще не перешагнул 50-летнюю отметку. На первом этапе организаторы приняли 199 тысяч заявок со всей страны, и теперь начинается тестирование участников. В режиме он-лайн они должны будут проявить свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал.
Уже в декабре по стране пройдут региональные полуфиналы конкурса, после чего 300 финалистов приедут в Москву для участия в деловых играх и встреч с экспертами. По итогам тестов определится сотня победителей. Их будет ждать год личных карьерных консультаций с топ-менеджерами ведущих компаний и государственными деятелями. Кроме того, финалисты получат по миллиону рублей в качестве грантов.
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