В Кремле намерены проверять будущих управленцев прыжками со скалы

В Кремле объявили о начале всероссийского конкурса «Лидеры России». Будущих управленцев будут отбирать в три этапа и проверять на стрессоустойчивость.

Будущие лидеры будут теперь иметь государственную поддержку и получат гранты. Конкурс пройдет в три этапа. В первом — заочном тестировании — смогут участвовать все граждане России до 50 лет с опытом управленческой работы. Выберут сначала полуфиналистов, а затем триста участников финала.



Смысл конкурса не в том, чтобы просто отправить к верхним эшелонам власти лучших, а в том, чтобы выстроить систему, которая позволит компетентным управленцам реализовать амбиции. Конкурс поможет появиться сообществу профессионалов в каждом регионе.



Первыми роли педагогов для перспективных управленцев уже освоили некоторые чиновники высшего ранга. Именно они, по данным СМИ, тренировали губернаторов, которые на прошлой неделе прыгали со скалы в Сочи. Как стало известно, такие необычные для чиновников тесты на стрессоустойчивость прошли 60 человек. Экстремальные тесты уже давно стали нормой для руководителей крупного бизнеса.



Победители конкурса получат миллион рублей, которые смогут потратить на обучение. Конкурс будет проводиться постоянно. С помощью таких мер организаторы надеются положить конец трудоустройству «по блату». За первые полчаса презентации на сайте конкурса уже зарегистрировались больше ста человек.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.