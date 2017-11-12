Управленческая революция: Кириенко в интервью НТВ назвал цель конкурса «Лидеры России»

Тех, кто готов мыслить и работать
по-новому в России, нужно вырастить. И эти новые кадры надо отбирать и готовить, как это обещают сделать те, кто устраивает конкурс «Лидеры России». Это выглядит как управленческая революция, в которой решили участвовать 199 тысяч человек со всей страны. Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко в беседе с ведущей «Итогов недели» Ирадой Зейналовой рассказал о главных условиях и задачах этого конкурса.
Условия конкурса «Лидеры России» очень жесткие. В полуфинал пройдут лишь 2,5 тысячи, в финал — 300 человек, каждому из которых дадут грант на образование — миллион рублей. Но дороже гранта — наставник, который будет шлифовать знания и умения. И среди наставников уже — действующие министры и руководители крупных корпораций, для которых участники конкурса — тот самый кадровый резерв на завтрашний день. Тот самый резерв, который будет строить новую Россию.
Устроители конкурса честно признаются: рассчитывали на 10 тысяч заявок, поступило в 20 раз больше. И сейчас главная задача — научить людей с потенциалом тому самому длинному взгляду за горизонт, который и определяет уровень настоящего лидера. Поэтому есть ограничения в конкурсе: участникам должно быть меньше 50 лет, они должны иметь управленческий опыт — минимум два года.
Судя по всему, власть создает систему, в которой уже есть «Сириус» (помощь одаренным подросткам), конкурс рабочих профессий, теперь — отбор и помощь в самореализации тем, кто хочет быть управленцем.
Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента: «Это, как мне кажется, говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что задача, которую поставил президент России Владимир Путин, очень точно попадает в потребности людей. Задача — создать механизмы, в которых каждый человек имел бы возможность реализоваться и, в данном случае, сделать карьеру управленца вне зависимости от того, кто его родители, сколько денег в его семье, в каком городе он живет. На это есть огромный спрос. А вторая, мне кажется, важная вещь — это очень высокий уровень мотивации молодежи, молодого поколения на самореализацию».
Ирада Зейналова: «То есть молодежь хочет активности. Каким образом вы договариваетесь с наставниками, чтобы они помогли? Потому что один из них будет Лавров, другими будут руководители крупнейших корпораций».
Сергей Кириенко: «Да, это правда. Это было принципиальное условие — участие наставников в проекте. Каждый из наставников принимает на себя обязательство потратить свое драгоценное время. Более того, у нас много уже кадровых вакансий, которые будут заполняться по итогам этого конкурса. С Максимом Орешкиным договорились о том, что он собирается отобрать заместителя министра экономики России, трех директоров департаментов Министерства экономики России. В общей сложности — 34 человека. Ровно такая же история по администрации президента. Кстати, в блоке внутренней политики у нас уже пять вакансий, которые мы приготовили. И, думаю, будет больше — начиная от уровня директора департамента администрации президента, это высокий уровень. Уже большое количество руководителей регионов, которые запросили возможность получить все данные по участникам из своего региона. Большое количество руководителей компаний.
Президент напрямую обратился ко всем государственным руководителям и сказал: я рассчитываю, что вы поддерживаете то, что делаю я на федеральном уровне, и у себя в регионах, у себя в компаниях будете реализовывать ровно такой же подход, смысл которого — в объективном, открытом, прозрачном и честном отборе при формировании резерва и при заполнении любых управленческих должностей.
Я уверен, что это будет работать и в регионах тоже. Решение президента есть».
Устроители конкурса честно признаются: рассчитывали на 10 тысяч заявок, поступило в 20 раз больше. И сейчас главная задача — научить людей с потенциалом тому самому длинному взгляду за горизонт, который и определяет уровень настоящего лидера. Поэтому есть ограничения в конкурсе: участникам должно быть меньше 50 лет, они должны иметь управленческий опыт — минимум два года.
Судя по всему, власть создает систему, в которой уже есть «Сириус» (помощь одаренным подросткам), конкурс рабочих профессий, теперь — отбор и помощь в самореализации тем, кто хочет быть управленцем.
Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента: «Это, как мне кажется, говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что задача, которую поставил президент России Владимир Путин, очень точно попадает в потребности людей. Задача — создать механизмы, в которых каждый человек имел бы возможность реализоваться и, в данном случае, сделать карьеру управленца вне зависимости от того, кто его родители, сколько денег в его семье, в каком городе он живет. На это есть огромный спрос. А вторая, мне кажется, важная вещь — это очень высокий уровень мотивации молодежи, молодого поколения на самореализацию».
Ирада Зейналова: «То есть молодежь хочет активности. Каким образом вы договариваетесь с наставниками, чтобы они помогли? Потому что один из них будет Лавров, другими будут руководители крупнейших корпораций».
Сергей Кириенко: «Да, это правда. Это было принципиальное условие — участие наставников в проекте. Каждый из наставников принимает на себя обязательство потратить свое драгоценное время. Более того, у нас много уже кадровых вакансий, которые будут заполняться по итогам этого конкурса. С Максимом Орешкиным договорились о том, что он собирается отобрать заместителя министра экономики России, трех директоров департаментов Министерства экономики России. В общей сложности — 34 человека. Ровно такая же история по администрации президента. Кстати, в блоке внутренней политики у нас уже пять вакансий, которые мы приготовили. И, думаю, будет больше — начиная от уровня директора департамента администрации президента, это высокий уровень. Уже большое количество руководителей регионов, которые запросили возможность получить все данные по участникам из своего региона. Большое количество руководителей компаний.
Президент напрямую обратился ко всем государственным руководителям и сказал: я рассчитываю, что вы поддерживаете то, что делаю я на федеральном уровне, и у себя в регионах, у себя в компаниях будете реализовывать ровно такой же подход, смысл которого — в объективном, открытом, прозрачном и честном отборе при формировании резерва и при заполнении любых управленческих должностей.
Я уверен, что это будет работать и в регионах тоже. Решение президента есть».
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