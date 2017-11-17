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Деловое утро НТВ
    РЖД начинает продавать билеты в плацкартные и общие вагоны. РЖД, ФАС, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРЖД начинает продавать билеты в плацкартные и общие вагоны

    РЖД начинает продавать билеты в плацкартные и общие вагоны

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    РЖД начинает продавать билеты в плацкартные и общие вагоны

    РЖД начинает продавать билеты в плацкартные и общие вагоны

    РЖД начинает продавать билеты в плацкартные и общие вагоны
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

      • С сегодняшнего дня РЖД, как ожидается, возобновит продажу билетов в общие и плацкартные вагоны. Об этом ранее говорил глава компании Олег Белозёров на заседании правительства.

      Продажа таких билетов на даты отправления с 1 января была приостановлена 3 ноября, так как перевозчик не согласовал новые тарифы с Федеральной антимонопольной службой. Регулятор в свою очередь предупредил, что может завести дело о нарушении закона о защите конкуренции, если железнодорожные билеты не поступят в продажу за 45 суток до отправления.

      Позже этот вопрос удалось согласовать на совещании в кабинете министров, тарифы решили оставить прежними, после чего Дмитрий Медведев потребовал от РЖД возобновить продажу билетов с середины ноября.

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