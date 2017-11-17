РЖД начинает продавать билеты в плацкартные и общие вагоны

С сегодняшнего дня РЖД, как ожидается, возобновит продажу билетов в общие и плацкартные вагоны. Об этом ранее говорил глава компании Олег Белозёров на заседании правительства.
Продажа таких билетов на даты отправления с 1 января была приостановлена 3 ноября, так как перевозчик не согласовал новые тарифы с Федеральной антимонопольной службой. Регулятор в свою очередь предупредил, что может завести дело о нарушении закона о защите конкуренции, если железнодорожные билеты не поступят в продажу за 45 суток до отправления.
Позже этот вопрос удалось согласовать на совещании в кабинете министров, тарифы решили оставить прежними, после чего Дмитрий Медведев потребовал от РЖД возобновить продажу билетов с середины ноября.
Позже этот вопрос удалось согласовать на совещании в кабинете министров, тарифы решили оставить прежними, после чего Дмитрий Медведев потребовал от РЖД возобновить продажу билетов с середины ноября.
Комментарии