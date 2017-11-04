РЖД приостановили продажу билетов с 1 января

Российские железные дороги приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ФПК отправлением с 1 января 2018 года.

Как сообщает пресс-служба РЖД, это связано с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении. Продажи будут возобновлены сразу после принятия соответствующих решений.



Уточняется, что в случае, если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат оформить возврат без штрафных санкций.



Приостановка не коснется других категорий билетов, а также скоростных поездов и «Сапсанов».

