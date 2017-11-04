Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    РЖД приостановили продажу билетов с 1 января

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Мальгавко
    РЖД приостановили продажу билетов с 1 января

    РЖД приостановили продажу билетов с 1 января

    РЖД приостановили продажу билетов с 1 января
  • Фото: РИА Новости, Алексей Мальгавко

    • Российские железные дороги приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ФПК отправлением с 1 января 2018 года.

    Как сообщает пресс-служба РЖД, это связано с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении. Продажи будут возобновлены сразу после принятия соответствующих решений.

    Уточняется, что в случае, если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат оформить возврат без штрафных санкций.

    Приостановка не коснется других категорий билетов, а также скоростных поездов и «Сапсанов».

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