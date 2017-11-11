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    РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт в ноябре

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    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт в ноябре

    РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт в ноябре

    РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт в ноябре
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • РЖД объявили дату возобновления продажи билетов в плацкарт и общие вагоны.

    Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования возобновится 17 ноября. Об этом в субботу заявили в Федеральной пассажирской компании — дочернем обществе РЖД.

    Из сообщения ФПК: «Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО „Федеральная пассажирская компания“ отправлением с 1 января 2018 года откроется 17 ноября 2017 года».

    Уточняется, что эти сроки соответствуют дате вступления в силу приказа ФАС об индексации тарифов. В четверг по итогам совещания в правительстве РФ было принято решение не повышать тарифы в плацкарте и общих вагонах в следующем году.

    Напомним, ранее стало известно о приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года. Этот шаг в РЖД объяснили отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки.

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