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    Закон о системе tax free в России принят в окончательном чтении

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    Закон о системе tax free в России принят в окончательном чтении

    Закон о системе tax free в России принят в окончательном чтении

    Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении в России системы tax free.

    Госдума приняла в четверг в окончательном чтении закон о введении в России системы tax free. Право вернуть 18% от стоимости купленных товаров получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free им нужно будет в течение одного дня приобрести товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога.

    смотретьЗаконопроект о введении tax free в России прошел первое чтение
    Законопроект о введении tax free в России прошел первое чтение
    Планируется, что возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также на товары из специального перечня правительства РФ. В поправках ко второму чтению уточняется, что механизм tax free будет распространяться на покупки в организациях розничной торговли, включенных в утвержденный Минпромторгом России список.

    Получить возмещение иностранцы смогут на специальных пунктах пропуска. До 1 октября 2018 года для подтверждения законности компенсации будет действовать временный порядок предоставления документов, а позже его заменит автоматизированная система. Первыми городами, в которых заработает tax free, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи, передает РИА Новости.

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