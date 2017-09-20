Законопроект о введении tax free в России прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России системы tax free, которая наделяет иностранных граждан правом на возврат НДС, то есть 18% от стоимости покупок.
Для получения tax free товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство РФ. При этом необходимо израсходовать не менее 10 тысяч рублей по одному чеку.
Планируется, что возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также те, перечень которых определит правительство РФ. Кроме того, этим правом не смогут воспользоваться граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз.
Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС в 150–200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.
Предполагается, что tax free будет способствовать развитию в России въездного туризма, что в итоге компенсирует расходы на возврат НДС.
Планируется, что возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также те, перечень которых определит правительство РФ. Кроме того, этим правом не смогут воспользоваться граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз.
Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС в 150–200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.
Предполагается, что tax free будет способствовать развитию в России въездного туризма, что в итоге компенсирует расходы на возврат НДС.
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