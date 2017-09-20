Госдума рассмотрит законопроект о системе tax free в России

Госдума сегодня приступит к рассмотрению законопроекта, который позволит сэкономить миллионам иностранных туристов в России. Речь идет о возврате налога на добавленную стоимость — tax free.
Документ обсудят в первом чтении. Поправки коснутся двух статей Налогового кодекса. Компенсировать расходы смогут те туристы, которые вывозят товар за пределы Евразийского экономического союза. Для этого будут необходимы паспорт и чек. Минимальный размер покупок в течение дня — 10 тысяч рублей.
Виктор Пинский, депутат Государственной думы России: «В течение года он может возместить налог на добавленную стоимость, если в течение трех месяцев вывез покупку за пределы России. Примерный порядок такой же. Человек покупает, получает соответствующие документы. Предприятия и магазины будут соответствующие документы готовить для этого гражданина, гражданин будет делать отметку на таможне, и ему будут возвращаться деньги».
Система tax free появилась полвека назад в Швеции и хорошо себя зарекомендовала. Считается, что она ощутимо способствует развитию въездного туризма. В разных странах можно вернуть от 7% до 24% стоимости покупки.
Виктор Пинский, депутат Государственной думы России: «В течение года он может возместить налог на добавленную стоимость, если в течение трех месяцев вывез покупку за пределы России. Примерный порядок такой же. Человек покупает, получает соответствующие документы. Предприятия и магазины будут соответствующие документы готовить для этого гражданина, гражданин будет делать отметку на таможне, и ему будут возвращаться деньги».
Система tax free появилась полвека назад в Швеции и хорошо себя зарекомендовала. Считается, что она ощутимо способствует развитию въездного туризма. В разных странах можно вернуть от 7% до 24% стоимости покупки.
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