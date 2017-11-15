Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
15 ноября, 19:00
«Хождение по мукам». Красная дорожка

    Законопроект о введении tax free в России принят в основном чтении

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    Законопроект о введении tax free в России принят в основном чтении

    Законопроект о введении tax free в России принят в основном чтении

    Госдума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект о введении системы возврата НДС иностранцам, совершившим покупки на территории России.

    Право вернуть налог, то есть 18% от стоимости, получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free им нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога.

    Планируется, что возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также на те, перечень которых определит правительство РФ.

    смотретьЗаконопроект о введении tax free в России прошел первое чтение
    Законопроект о введении tax free в России прошел первое чтение
    В поправках ко второму чтению уточняется, что механизм tax free будет распространяться на покупки в организациях розничной торговли, включенных в утвержденный Минпромторгом России список.

    Получить возмещение можно будет на специальных пунктах пропуска.

    Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС в 150–200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.

    Компенсировать эти затраты предполагается за счет увеличения туристического потока.

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