Законопроект о введении tax free в России принят в основном чтении

Госдума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект о введении системы возврата НДС иностранцам, совершившим покупки на территории России.
Право вернуть налог, то есть 18% от стоимости, получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free им нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога.
Планируется, что возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также на те, перечень которых определит правительство РФ.
В поправках ко второму чтению уточняется, что механизм tax free будет распространяться на покупки в организациях розничной торговли, включенных в утвержденный Минпромторгом России список.
Получить возмещение можно будет на специальных пунктах пропуска.
Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС в 150–200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.
Компенсировать эти затраты предполагается за счет увеличения туристического потока.
Планируется, что возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также на те, перечень которых определит правительство РФ.
В поправках ко второму чтению уточняется, что механизм tax free будет распространяться на покупки в организациях розничной торговли, включенных в утвержденный Минпромторгом России список.
Получить возмещение можно будет на специальных пунктах пропуска.
Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС в 150–200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.
Компенсировать эти затраты предполагается за счет увеличения туристического потока.
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