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Брифинг Марии Захаровой
    Волочкова в эфире НТВ заставит бывшего любовника ответить за утечку секс-фото. Волочкова, скандалы, эксклюзив, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолочкова в эфире НТВ заставит бывшего любовника ответить за утечку секс-фото

    Волочкова в эфире НТВ заставит бывшего любовника ответить за утечку секс-фото

    2 комментария
    Волочкова в эфире НТВ заставит бывшего любовника ответить за утечку <nobr>секс-фото</nobr>

    Волочкова в эфире НТВ заставит бывшего любовника ответить за утечку секс-фото

    Волочкова в эфире НТВ заставит бывшего любовника ответить за утечку <nobr>секс-фото</nobr>

      В новом выпуске программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» балерина Анастасия Волочкова встретится с бывшим любовником — автором скандальных интимных фотографий.

      Анастасия Волочкова, оказавшаяся в центре очередного скандала, в четверг станет гостьей программы «„Специальный выпуск“ с Вадимом Такменевым». Не успела балерина прийти в себя после скандала со своим водителем, как снова стала героиней новостей. В студии программы Волочкова впервые после скандала с интимными фотографиями встретится с бывшим любовником Черменом Дзотовым, который и сделал эти снимки.

      Действительно ли эти фотографии были украдены? Была ли их публикация попыткой пиара или местью конкурентов Дзотова? На эти и другие вопросы Волочкова и ее бывший любовник ответят в студии ток-шоу «Специальный выпуск» на НТВ сегодня в 17:00.

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