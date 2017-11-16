Волочкова в эфире НТВ заставит бывшего любовника ответить за утечку секс-фото

В новом выпуске программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» балерина Анастасия Волочкова встретится с бывшим любовником — автором скандальных интимных фотографий.
Анастасия Волочкова, оказавшаяся в центре очередного скандала, в четверг станет гостьей программы «„Специальный выпуск“ с Вадимом Такменевым». Не успела балерина прийти в себя после скандала со своим водителем, как снова стала героиней новостей. В студии программы Волочкова впервые после скандала с интимными фотографиями встретится с бывшим любовником Черменом Дзотовым, который и сделал эти снимки.
Действительно ли эти фотографии были украдены? Была ли их публикация попыткой пиара или местью конкурентов Дзотова? На эти и другие вопросы Волочкова и ее бывший любовник ответят в студии ток-шоу «Специальный выпуск» на НТВ сегодня в 17:00.
Действительно ли эти фотографии были украдены? Была ли их публикация попыткой пиара или местью конкурентов Дзотова? На эти и другие вопросы Волочкова и ее бывший любовник ответят в студии ток-шоу «Специальный выпуск» на НТВ сегодня в 17:00.
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