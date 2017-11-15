В Брюсселе задержан спровоцировавший беспорядки рэпер

Рэпер Vargasss 92,
из-за которого в Брюсселе могли начаться беспорядки, задержан. Кроме него задержаны еще несколько человек.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, в общей сложности были задержаны 16 участников беспорядков.
Ранее сообщалось, что ситуация в центре Брюсселя находится под контролем стражей порядка.
В беспорядках в центре Брюсселя приняли участие более сотни молодых людей. Разгонять их помогал спецназ федеральной полиции королевства. По одной из версий, молодые люди собрались в центре города после призывов популярного рэпера. В результате беспорядков был поврежден автомобиль и выбиты стекла библиотеки Muntpunt.
Ранее сообщалось, что ситуация в центре Брюсселя находится под контролем стражей порядка.
В беспорядках в центре Брюсселя приняли участие более сотни молодых людей. Разгонять их помогал спецназ федеральной полиции королевства. По одной из версий, молодые люди собрались в центре города после призывов популярного рэпера. В результате беспорядков был поврежден автомобиль и выбиты стекла библиотеки Muntpunt.
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