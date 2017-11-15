Паутина-10
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Паутина-10

    В Брюсселе задержан спровоцировавший беспорядки рэпер

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    • Фото: @vargasss92 / instagram.com
    В Брюсселе задержан спровоцировавший беспорядки рэпер

    В Брюсселе задержан спровоцировавший беспорядки рэпер

    В Брюсселе задержан спровоцировавший беспорядки рэпер
  • Фото: @vargasss92 / instagram.com

    • Рэпер Vargasss 92, из-за которого в Брюсселе могли начаться беспорядки, задержан. Кроме него задержаны еще несколько человек.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, в общей сложности были задержаны 16 участников беспорядков.

    Ранее сообщалось, что ситуация в центре Брюсселя находится под контролем стражей порядка.

    смотретьКрупные беспорядки вспыхнули в центре Брюсселя
    Крупные беспорядки вспыхнули в центре Брюсселя
    В беспорядках в центре Брюсселя приняли участие более сотни молодых людей. Разгонять их помогал спецназ федеральной полиции королевства. По одной из версий, молодые люди собрались в центре города после призывов популярного рэпера. В результате беспорядков был поврежден автомобиль и выбиты стекла библиотеки Muntpunt.

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