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    Крупные беспорядки вспыхнули в центре Брюсселя. Бельгия, Брюссель, беспорядки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрупные беспорядки вспыхнули в центре Брюсселя

    Крупные беспорядки вспыхнули в центре Брюсселя

    4 комментария
    • Фото: @Newsmonkey_BE /twitter.com
    Крупные беспорядки вспыхнули в центре Брюсселя

    Крупные беспорядки вспыхнули в центре Брюсселя

    Крупные беспорядки вспыхнули в центре Брюсселя
    • Фото: @Newsmonkey_BE /twitter.com

      • Массовые беспорядки, причина которых пока не известна, вспыхнули в среду в центре бельгийской столицы.

      Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, группа молодежи атаковала полицейский участок. Сейчас на место происшествия прибывают силы спецназа.

      Как сообщает газета Soir, столкновения с полицией происходят в центре Брюсселя рядом с Королевским оперным театром. По некоторым данным, несколько сотен человек собрались в центре города по приглашению французского сетевого юмориста Vargasss 92, который особенно популярен в Бельгии среди молодежи. Причины столкновений между поклонниками юмориста и силами правопорядка пока неясны. В районе инцидента временно закрыта станция метро De Brouckere.

      В свою очередь газета Derniere Heure проинформировала, что группа молодежи громит витрины и переворачивает автомобили. Издание отмечает, что эпицентром событий стала площадь Монэ, где несколько сотен человек собрались по призыву в социальных сетях, который приписывают популярному местному рэперу.

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