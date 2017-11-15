Полиция разогнала участников массовых беспорядков в центре Брюсселя

Ситуация в центре Брюсселя, где произошли столкновения молодых людей с полицией, находится под контролем стражей порядка.
Как сообщили РИА Новости в центральном отделении полиции, «ситуация под контролем».
Как сообщалось ранее, несколько сотен человек собрались в центре города по приглашению французского сетевого юмориста Vargasss 92, который особенно популярен в Бельгии среди молодежи. По другим данным, молодежь собралась в центре города после призывов популярного рэпера.
По информации агентства Belga, площадь перед Королевским оперным театром расчищена от участников беспорядков, как минимум трое из них задержаны. Причины столкновений между молодыми людьми и силами правопорядка пока не ясны.
Тем временем местные СМИ сообщают, что в беспорядках в центре Брюсселя приняли участие более сотни молодых людей. Сообщается, что на место происшествия на помощь местным стражам порядка прибыл спецназ федеральной полиции королевства. Городская транспортная компания STIB (СТИБ) закрыла по указанию властей несколько станций метро.
Как сообщалось ранее, несколько сотен человек собрались в центре города по приглашению французского сетевого юмориста Vargasss 92, который особенно популярен в Бельгии среди молодежи. По другим данным, молодежь собралась в центре города после призывов популярного рэпера.
По информации агентства Belga, площадь перед Королевским оперным театром расчищена от участников беспорядков, как минимум трое из них задержаны. Причины столкновений между молодыми людьми и силами правопорядка пока не ясны.
Тем временем местные СМИ сообщают, что в беспорядках в центре Брюсселя приняли участие более сотни молодых людей. Сообщается, что на место происшествия на помощь местным стражам порядка прибыл спецназ федеральной полиции королевства. Городская транспортная компания STIB (СТИБ) закрыла по указанию властей несколько станций метро.
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