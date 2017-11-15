Россия смягчила Венесуэле условия погашения долга в $3,15 млрд

Россия реструктурировала долг Венесуэлы на 3 млрд 150 млн долларов. Теперь погашать его Венесуэла будет 10 лет, причем первые шесть лет платежи будут минимальными.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, за дополнительной помощью, помимо реструктуризации, Каракас не обращался.
Ранее Венесуэла уже допускала дефолт по российскому долгу, из-за чего бюджет в этом году недополучил 54 млрд рублей. Сам кредит Венесуэла взяла в 2011 году.
Еще 6 млрд долларов должна «Роснефти» венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA — но на этот долг соглашение не распространяется.
В Венесуэле сейчас в разгаре политический, экономический и социальный кризис. Накануне рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили ей дефолтный рейтинг.
Ранее Венесуэла уже допускала дефолт по российскому долгу, из-за чего бюджет в этом году недополучил 54 млрд рублей. Сам кредит Венесуэла взяла в 2011 году.
Еще 6 млрд долларов должна «Роснефти» венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA — но на этот долг соглашение не распространяется.
В Венесуэле сейчас в разгаре политический, экономический и социальный кризис. Накануне рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили ей дефолтный рейтинг.
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