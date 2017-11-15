Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
15 ноября, 19:00
«Хождение по мукам». Красная дорожка
    Россия смягчила Венесуэле условия погашения долга в $3, 15 млрд. Венесуэла, кредиты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия смягчила Венесуэле условия погашения долга в $3,15 млрд

    Россия смягчила Венесуэле условия погашения долга в $3,15 млрд

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    Россия смягчила Венесуэле условия погашения долга в $3,15 млрд

    Россия смягчила Венесуэле условия погашения долга в $3,15 млрд

    Россия смягчила Венесуэле условия погашения долга в $3,15 млрд

      Россия реструктурировала долг Венесуэлы на 3 млрд 150 млн долларов. Теперь погашать его Венесуэла будет 10 лет, причем первые шесть лет платежи будут минимальными.

      По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, за дополнительной помощью, помимо реструктуризации, Каракас не обращался.

      Ранее Венесуэла уже допускала дефолт по российскому долгу, из-за чего бюджет в этом году недополучил 54 млрд рублей. Сам кредит Венесуэла взяла в 2011 году.

      Еще 6 млрд долларов должна «Роснефти» венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA — но на этот долг соглашение не распространяется.

      В Венесуэле сейчас в разгаре политический, экономический и социальный кризис. Накануне рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили ей дефолтный рейтинг.

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