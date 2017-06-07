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  • 07.06, 11:39
    Задолжавшим Москве $1 млрд секретным заемщиком оказалась Венесуэла. кредиты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Задолжавшим Москве $1 млрд секретным заемщиком оказалась Венесуэла

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    Задолжавшим Москве $1 млрд секретным заемщиком оказалась Венесуэла

    Задолжавшим Москве $1 млрд секретным заемщиком оказалась Венесуэла

      Секретным иностранным заемщиком, который в этом году не вернул России примерно миллиард долларов, оказалась Венесуэла. Это следует из заключения Счетной палаты на поправки к бюджету.

      В конце 2011 года Венесуэла взяла у России кредит на покупку российской оборонной продукции. Сначала страна исправно вносила платежи, но в 2016-м просрочила в первый раз. Тогда Москва и Каракас договорились долг реструктурировать.

      Проблемы Венесуэлы очевидно объясняются тем, что после резкого падения нефтяных цен у нее просто кончились деньги. Жесткий экономический кризис продолжается уже несколько лет, гражданам не хватает товаров первой необходимости. В стране продолжаются кровопролитные акции протеста.

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