Задолжавшим Москве $1 млрд секретным заемщиком оказалась Венесуэла

Секретным иностранным заемщиком, который в этом году не вернул России примерно миллиард долларов, оказалась Венесуэла. Это следует из заключения Счетной палаты на поправки к бюджету.
В конце 2011 года Венесуэла взяла у России кредит на покупку российской оборонной продукции. Сначала страна исправно вносила платежи, но в 2016-м просрочила в первый раз. Тогда Москва и Каракас договорились долг реструктурировать.
Проблемы Венесуэлы очевидно объясняются тем, что после резкого падения нефтяных цен у нее просто кончились деньги. Жесткий экономический кризис продолжается уже несколько лет, гражданам не хватает товаров первой необходимости. В стране продолжаются кровопролитные акции протеста.
Проблемы Венесуэлы очевидно объясняются тем, что после резкого падения нефтяных цен у нее просто кончились деньги. Жесткий экономический кризис продолжается уже несколько лет, гражданам не хватает товаров первой необходимости. В стране продолжаются кровопролитные акции протеста.
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