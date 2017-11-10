Источник: Россия предоставит Венесуэле отсрочку по погашению долга

Россия подпишет с Венесуэлой договор о реструктуризации долга в миллиард долларов.
По словам источника, соглашение о реструктуризации венесуэльского долга будет подписано 15 ноября. При этом документ будет закрытым, условия реструктуризации не разглашаются.
Отмечается лишь, что отсрочка по выплате долга предусмотрена «лет на 10». Что же касается схемы, то это будут плавно нарастающие платежи, передает ТАСС.
Напомним, в конце 2011 года Венесуэла взяла у России кредит на покупку российской военной продукции. Сначала платежи исправно вносились, однако в 2016-м была допущена первая просрочка.
Позднее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Каракас согласился на предложенные РФ условия по реструктуризации. Первую часть выплат Венесуэла сможет произвести с достаточно льготными условиями.
Отмечается лишь, что отсрочка по выплате долга предусмотрена «лет на 10». Что же касается схемы, то это будут плавно нарастающие платежи, передает ТАСС.
Напомним, в конце 2011 года Венесуэла взяла у России кредит на покупку российской военной продукции. Сначала платежи исправно вносились, однако в 2016-м была допущена первая просрочка.
Позднее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Каракас согласился на предложенные РФ условия по реструктуризации. Первую часть выплат Венесуэла сможет произвести с достаточно льготными условиями.
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