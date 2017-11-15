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    Белоруссия предложила направить в Донбасс своих миротворцев

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    Белоруссия предложила направить в Донбасс своих миротворцев

    Белоруссия предложила направить в Донбасс своих миротворцев

    Минск готов направить свой миротворческий контингент для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

    Владимир Макей: «Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того чтобы участвовать в решении миротворческих задач».

    По словам Макея, белорусская сторона готова сделать все для того, чтобы конфликтная ситуация разрешилась и в регион «пришли мир и спокойствие», передает ТАСС.

    смотретьЭксперты оценили, кто может выиграть от размещения миротворцев в Донбассе
    Эксперты оценили, кто может выиграть от размещения миротворцев в Донбассе
    Впервые идею о возможном размещении миротворческой миссии в Донбассе в сентябре озвучил Владимир Путин. Более того, он дал поручение МИД внести в СБ ООН соответствующую резолюцию. С тех пор о международном контингенте никак не могут договориться: Москва считает, что он нужен только на линии соприкосновения, а Вашингтон с Киевом настаивают, чтобы миссия распространилась на всю территорию провозглашенных республик, включая границу с РФ. Кроме этого, украинская сторона выступает против участия в миссии российских военных.

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