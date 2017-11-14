Сурков и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе

Москва и Вашингтон подробно обсудили возможность размещения миротворческого контингента ООН в Донбассе. Об этом сообщил помощник президента России Владислав Сурков, который накануне встретился в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
По словам Суркова, на переговорах «американские друзья» передали дополнения к российскому проекту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе. Однако Россия поддержала лишь три из 29 абзацев, передает ТАСС.
Владислав Сурков: «Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль».
Стороны вновь подтвердили приверженность реализации минских соглашений.
Владислав Сурков: «Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта».
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Соединённые Штаты намерены предложить план по размещению в Донбассе международного контингента численностью 20 тысяч человек. При этом речь необязательно должна идти о миссии ООН.
Владислав Сурков: «Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль».
Стороны вновь подтвердили приверженность реализации минских соглашений.
Владислав Сурков: «Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта».
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Соединённые Штаты намерены предложить план по размещению в Донбассе международного контингента численностью 20 тысяч человек. При этом речь необязательно должна идти о миссии ООН.
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