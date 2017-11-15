Сотрудники аэропорта в Нелькане предотвратили пожар на месте катастрофы L-410

В Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации в связи крушением пассажирского самолета
L-410. Лайнер разбился этим утром, он не долетел до посадочной полосы всего пару километров. Шесть человек погибли, выжила только 4-летняя девочка, ее доставили в больницу. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Как сообщает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, небольшой пассажирский самолет L-410 вылетел из Хабаровска в 9:00 по местному времени. Примерно в час дня он должен был приземлиться на аэродроме поселка Нелькан. Однако при заходе на посадку борт резко завалился набок и рухнул в километре от взлетно-посадочной полосы.
Все произошло на глазах у сотрудников аэропорта. Его директор в числе первых прибыл на место крушения. По его словам, самолет упал в лесополосе, прямо на деревья. От сильного удара машина получила значительные повреждения, но взрыва не произошло. Как рассказал директор аэропорта, возгорание могло все-таки случиться, он это постарался предотвратить.
Евгений Архинос, директор аэропорта поселка Нелькан: «Аккумуляторы изъял, так как была утечка керосина».
К месту падения оперативно прибыли спасатели. Из сильно поврежденного фюзеляжа они, по последним данным, извлекли тела шести погибших, среди них четверо пассажиров и двое членов экипажа. Чудом удалось выжить только 4-летней пассажирке. Сообщается, что ребенок летел в сопровождении взрослого к родственникам.
Сейчас девочка находится под присмотром врачей. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Состояние девочки тяжелое, но она находится в сознании. Чтобы оказать пострадавшей квалифицированную медицинскую помощь, ее необходимо доставить в больницу краевого центра. Из Хабаровска уже вылетел вертолет МЧС, на его борту бригада реаниматологов, травматологов и хирургов.
Главное управление МЧС по Хабаровскому краю открыло горячую линию в связи с крушением самолета.
Пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю: «Для родственников пилотов и пассажиров самолета открыта горячая линия: 8 (4212)
39–61-22».
По факту авиакатастрофы сотрудники Дальневосточного следственного управления возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Предварительно, отрабатываются несколько версий трагедии. По данным синоптиков, версию о неблагоприятных метеоусловиях можно исключить, поскольку днем в районе поселка Нелькан стояла ясная погода, без осадков и без сильных порывов ветра. Определить точную причину катастрофы намерен Межгосударственный авиационный комитет. В связи с авиакатастрофой 16 ноября объявлен в Хабаровском крае днем траура. Будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета
Все произошло на глазах у сотрудников аэропорта. Его директор в числе первых прибыл на место крушения. По его словам, самолет упал в лесополосе, прямо на деревья. От сильного удара машина получила значительные повреждения, но взрыва не произошло. Как рассказал директор аэропорта, возгорание могло все-таки случиться, он это постарался предотвратить.
Евгений Архинос, директор аэропорта поселка Нелькан: «Аккумуляторы изъял, так как была утечка керосина».
К месту падения оперативно прибыли спасатели. Из сильно поврежденного фюзеляжа они, по последним данным, извлекли тела шести погибших, среди них четверо пассажиров и двое членов экипажа. Чудом удалось выжить только 4-летней пассажирке. Сообщается, что ребенок летел в сопровождении взрослого к родственникам.
Сейчас девочка находится под присмотром врачей. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Состояние девочки тяжелое, но она находится в сознании. Чтобы оказать пострадавшей квалифицированную медицинскую помощь, ее необходимо доставить в больницу краевого центра. Из Хабаровска уже вылетел вертолет МЧС, на его борту бригада реаниматологов, травматологов и хирургов.
Главное управление МЧС по Хабаровскому краю открыло горячую линию в связи с крушением самолета.
Пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю: «Для родственников пилотов и пассажиров самолета открыта горячая линия: 8 (4212)
По факту авиакатастрофы сотрудники Дальневосточного следственного управления возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Предварительно, отрабатываются несколько версий трагедии. По данным синоптиков, версию о неблагоприятных метеоусловиях можно исключить, поскольку днем в районе поселка Нелькан стояла ясная погода, без осадков и без сильных порывов ветра. Определить точную причину катастрофы намерен Межгосударственный авиационный комитет. В связи с авиакатастрофой 16 ноября объявлен в Хабаровском крае днем траура. Будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета
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