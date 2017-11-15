СК рассматривает три версии крушения самолета в Хабаровском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета
L-410 в Хабаровском крае.
Расследование будет вестись по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.
В ведомстве также сообщили, что рассматриваются три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности. Как передает ТАСС, расследованием катастрофы также займется МАК.
Самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение при заходе на посадку. По разным данным, погибли от пяти до семи человек, выжил ребенок, девочка 4 лет. Она госпитализирована.
В ведомстве также сообщили, что рассматриваются три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности. Как передает ТАСС, расследованием катастрофы также займется МАК.
Самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение при заходе на посадку. По разным данным, погибли от пяти до семи человек, выжил ребенок, девочка 4 лет. Она госпитализирована.
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