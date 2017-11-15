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    СК рассматривает три версии крушения самолета в Хабаровском крае. Следственный комитет, Хабаровский край, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК рассматривает три версии крушения самолета в Хабаровском крае

    СК рассматривает три версии крушения самолета в Хабаровском крае

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    СК рассматривает три версии крушения самолета в Хабаровском крае

    СК рассматривает три версии крушения самолета в Хабаровском крае

    СК рассматривает три версии крушения самолета в Хабаровском крае

      Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае.

      Расследование будет вестись по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

      В ведомстве также сообщили, что рассматриваются три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности. Как передает ТАСС, расследованием катастрофы также займется МАК.

      Самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение при заходе на посадку. По разным данным, погибли от пяти до семи человек, выжил ребенок, девочка 4 лет. Она госпитализирована.

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