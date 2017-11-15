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15 ноября, 19:00
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    Закон о СМИ-иноагентах и сайтах нежелательных организаций прошел основное чтение

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    Закон о СМИ-иноагентах и сайтах нежелательных организаций прошел основное чтение

    Закон о <nobr>СМИ-иноагентах</nobr> и сайтах нежелательных организаций прошел основное чтение

    Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций. К этому же документу относятся поправки о СМИ — иностранных агентах.

    Поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ поддержали 409 депутатов из 450. Выступивших против или воздержавшихся не оказалось.

    Согласно принимаемым изменениям, Роскомнадзор сможет по требованию Генпрокуратуры незамедлительно блокировать материалы, изданные и распространяемые иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

    Другая поправка предусматривает, что иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ «иностранным агентом». Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст. Как отмечают парламентарии, эта поправка — вынужденный ответ на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

    Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ: «Мы говорим о симметричном ответе и говорим, что так поступать с нашими СМИ нельзя. Более того, если такие решения принимаются иностранным государством, мы должны отвечать, и мы будем дальше это делать».

    Еще одна поправка дополняет перечень случаев, при которых владелец новостного агрегатора не несет ответственность за распространение им новостной информации: в случае, если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, размещенных на официальном сайте государственного органа в Интернете.

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