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    Четверо пострадали при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

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    • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн | МСК / vk.com
    Четверо пострадали при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

    Четверо пострадали при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

    Четверо пострадали при пожаре в многоэтажке на западе Москвы
  • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн | МСК / vk.com

    • Четыре человека пострадали в результате пожара в 17-этажном жилом доме на западе столицы. Они находятся в больнице.

    Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Источник: «Госпитализированы четыре человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести».

    смотретьЖителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют из-за пожара
    Жителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют из-за пожара
    Ранее сообщалось, что возгорание произошло на 11-м этаже дома на улице Шолохова. Из здания были спасены 18 человек. Эвакуированных жильцов временно разместили в автобусах «Мосгортранса». В настоящее время пожар ликвидирован.

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