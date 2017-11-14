Четверо пострадали при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

Четыре человека пострадали в результате пожара в
17-этажном жилом доме на западе столицы. Они находятся в больнице.
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: «Госпитализированы четыре человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести».
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на 11-м этаже дома на улице Шолохова. Из здания были спасены 18 человек. Эвакуированных жильцов временно разместили в автобусах «Мосгортранса». В настоящее время пожар ликвидирован.
Источник: «Госпитализированы четыре человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести».
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на 11-м этаже дома на улице Шолохова. Из здания были спасены 18 человек. Эвакуированных жильцов временно разместили в автобусах «Мосгортранса». В настоящее время пожар ликвидирован.
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