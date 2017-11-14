Жителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют из-за пожара

Спасатели эвакуируют жителей
17-этажного дома на западе столицы из-за пожара.
Как сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ, «очаг пожара обнаружен, проводится эвакуация». По некоторым данным, сильное задымление наблюдалось на 11-м этаже.
Из сообщения МЧС: «Вечером во вторник поступило сообщение о задымлении в доме №7 на улице Шолохова. По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, они приступили к разведке и эвакуации жильцов».
Сообщается, что дом расположен в районе Ново-Переделкино.
Из сообщения МЧС: «Вечером во вторник поступило сообщение о задымлении в доме №7 на улице Шолохова. По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, они приступили к разведке и эвакуации жильцов».
Сообщается, что дом расположен в районе Ново-Переделкино.
Комментарии