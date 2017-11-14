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    Жителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют из-за пожара. Москва, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют из-за пожара

    Жителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют из-за пожара

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    • Фото: moeperedelkino /vk.com
    Жителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют <nobr>из-за</nobr> пожара

    Жителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют из-за пожара

    Жителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют <nobr>из-за</nobr> пожара
    • Фото: moeperedelkino /vk.com

      • Спасатели эвакуируют жителей 17-этажного дома на западе столицы из-за пожара.

      Как сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ, «очаг пожара обнаружен, проводится эвакуация». По некоторым данным, сильное задымление наблюдалось на 11-м этаже.

      Из сообщения МЧС: «Вечером во вторник поступило сообщение о задымлении в доме №7 на улице Шолохова. По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, они приступили к разведке и эвакуации жильцов».

      Сообщается, что дом расположен в районе Ново-Переделкино.

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