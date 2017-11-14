Пожарные спасли 14 жильцов горящей на западе Москвы многоэтажки

Пожарные спасли 14 человек из дома на улице Шолохова на западе столицы, где горит квартира на
11-м этаже.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы, «из здания спасены 14 человек, квартира горит по всей площади».
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что на место следует передвижная лаборатория для замера воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ.
Ранее сообщалось, что пожарные эвакуируют жильцов из жилого дома на улице Шолохова из-за задымления на 11-м этаже.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что на место следует передвижная лаборатория для замера воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ.
Ранее сообщалось, что пожарные эвакуируют жильцов из жилого дома на улице Шолохова из-за задымления на 11-м этаже.
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