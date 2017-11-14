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    Пожарные спасли 14 жильцов горящей на западе Москвы многоэтажки. Москва, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожарные спасли 14 жильцов горящей на западе Москвы многоэтажки

    Пожарные спасли 14 жильцов горящей на западе Москвы многоэтажки

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    • Фото: Вероника Матюнина / vk.com
    Пожарные спасли 14 жильцов горящей на западе Москвы многоэтажки

    Пожарные спасли 14 жильцов горящей на западе Москвы многоэтажки

    Пожарные спасли 14 жильцов горящей на западе Москвы многоэтажки
    • Фото: Вероника Матюнина / vk.com

      • Пожарные спасли 14 человек из дома на улице Шолохова на западе столицы, где горит квартира на 11-м этаже.

      Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы, «из здания спасены 14 человек, квартира горит по всей площади».

      В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что на место следует передвижная лаборатория для замера воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ.

      смотретьЖителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют из-за пожара
      Жителей многоэтажки на западе Москвы эвакуируют из-за пожара
      Ранее сообщалось, что пожарные эвакуируют жильцов из жилого дома на улице Шолохова из-за задымления на 11-м этаже.

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