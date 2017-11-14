Питерский горсуд постановил закрыть универсам «Народный» на два месяца

Лишь со второй попытки Петербургский городской суд вынес решение о временной приостановке торговой деятельности на территории магазина дешевых продуктов.
После массового отравления персонала Санкт-Петербургский городской суд приостановил работу универсама «Народный». Когда там только произошла вспышка инфекции, на закрытии магазина дешевых продуктов настаивали сотрудники Роспотребнадзора.
Но им удалось добиться этого лишь со второй попытки. Первая не принесла результатов из-за неправильно оформленных бумаг. В итоге суд всё-таки рассмотрел материалы о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
Они касаются представителей трех компаний, имеющих отношение к деятельности универсама. Удалось установить, что именно эти ООО виновны в совершении административного правонарушения. Суд приостановил их деятельность на 60 суток.
Параллельно проверку магазина, заслужившего дурную славу после неоднократных визитов надзорных ведомств, ведет и Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело.
Напомним: поводом для очередного расследования стало массовое отравление продавцов и грузчиков. 2 ноября в Боткинскую больницу с признаками сальмонеллеза были госпитализированы 32 работника универсама.
Но им удалось добиться этого лишь со второй попытки. Первая не принесла результатов из-за неправильно оформленных бумаг. В итоге суд всё-таки рассмотрел материалы о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
Они касаются представителей трех компаний, имеющих отношение к деятельности универсама. Удалось установить, что именно эти ООО виновны в совершении административного правонарушения. Суд приостановил их деятельность на 60 суток.
Параллельно проверку магазина, заслужившего дурную славу после неоднократных визитов надзорных ведомств, ведет и Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело.
Напомним: поводом для очередного расследования стало массовое отравление продавцов и грузчиков. 2 ноября в Боткинскую больницу с признаками сальмонеллеза были госпитализированы 32 работника универсама.
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