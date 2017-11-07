Питерский Роспотребнадзор не сумел закрыть «Народный» после вспышки сальмонеллеза

После массового отравления персонала универсам «Народный» продолжает работать.
Сотрудники Роспотребнадзора не смогли закрыть магазин дешевых продуктов на востоке Петербурга. Материалы, направленные в суд, вернули для устранения ошибок.
По мнению служителей Фемиды, они были составлены в отсутствие законных представителей магазина, которых даже не известили о рассмотрении дела. Кроме того, контролеры не уточнили, какие именно правила и нормы были нарушены.
Напомним: сегодня по факту инцидента с массовыми отравлениями сотрудников «Народного» Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проверка магазина, заслужившего дурную славу после неоднократных визитов активистов организации «Хрюши против» и надзорных ведомств, продолжается.
2 ноября в Боткинскую больницу с признаками сальмонеллеза были госпитализированы 32 работника универсама. По предварительным данным, причиной локальной вспышки инфекции стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил сотрудниками организации, отвечавшими за питание персонала.
По мнению служителей Фемиды, они были составлены в отсутствие законных представителей магазина, которых даже не известили о рассмотрении дела. Кроме того, контролеры не уточнили, какие именно правила и нормы были нарушены.
Напомним: сегодня по факту инцидента с массовыми отравлениями сотрудников «Народного» Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проверка магазина, заслужившего дурную славу после неоднократных визитов активистов организации «Хрюши против» и надзорных ведомств, продолжается.
2 ноября в Боткинскую больницу с признаками сальмонеллеза были госпитализированы 32 работника универсама. По предварительным данным, причиной локальной вспышки инфекции стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил сотрудниками организации, отвечавшими за питание персонала.
Комментарии