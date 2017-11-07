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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Питерский Роспотребнадзор не сумел закрыть «Народный» после вспышки сальмонеллеза

    1 комментарий

    Питерский Роспотребнадзор не сумел закрыть «Народный» после вспышки сальмонеллеза

    Питерский Роспотребнадзор не сумел закрыть «Народный» после вспышки сальмонеллеза

    После массового отравления персонала универсам «Народный» продолжает работать.

    Сотрудники Роспотребнадзора не смогли закрыть магазин дешевых продуктов на востоке Петербурга. Материалы, направленные в суд, вернули для устранения ошибок.

    По мнению служителей Фемиды, они были составлены в отсутствие законных представителей магазина, которых даже не известили о рассмотрении дела. Кроме того, контролеры не уточнили, какие именно правила и нормы были нарушены.

    Напомним: сегодня по факту инцидента с массовыми отравлениями сотрудников «Народного» Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проверка магазина, заслужившего дурную славу после неоднократных визитов активистов организации «Хрюши против» и надзорных ведомств, продолжается.

    2 ноября в Боткинскую больницу с признаками сальмонеллеза были госпитализированы 32 работника универсама. По предварительным данным, причиной локальной вспышки инфекции стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил сотрудниками организации, отвечавшими за питание персонала.

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