Отравление сотрудников питерского универсама «Народный» привело к уголовному делу

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с отравлением сотрудников магазина в Красногвардейском районе.
В результаты проведения следственной выяснилось, что компанией, осуществляющей питание сотрудников универсама «Народный», были нарушены санитарно-эпидемиологического правила. В результате 30–31 октября в Боткинскую больницу обратились более 30 сотрудников магазина. У них выявили сальмонеллез.
По данным СК, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с участием Роспотребнадзора, для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает ТАСС.
По данным СК, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с участием Роспотребнадзора, для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает ТАСС.
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