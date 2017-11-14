Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался с президентом США Дональдом Трампом в рамках проходящего в Маниле саммита АСЕАН.
По словам российского премьера, Трамп произвел на него впечатление открытого, доброжелательного и готового к диалогу человека.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом Соединенных Штатов в ходе ужина, который давали в честь 50-летия АСЕАН. Поскольку президент Дональд Трамп сидел практически рядом со мной, мы могли пообщаться, поговорить. Впечатление совпадает с тем, что недавно сказал Путин на эту тему: он открытый, доброжелательный человек, с которым можно комфортно говорить по самым разным темам».
Медведев также добавил, что в ходе беседы среди прочего они с Трампом вспоминали историю отношений России и США, а также Вторую мировую войну и «некоторые другие моменты».
В целом же, по словам Медведева, отношения РФ и США деградируют с каждым днем.
Дмитрий Медведев: «Плохо то, что, несмотря на наличие контактов, возможность обсуждать какие-то вопросы, наши отношения деградируют день ото дня. Они находятся в самой низкой точке за последние десятилетия».
Медведев также констатировал, что новая порция санкций, введенных США в отношении России, ведет к заморозке санкционного режима на десятилетия.
Дмитрий Медведев: «Если говорить о новом пакете санкций, то сам по себе этот закон не создает принципиально новых правил, но он кодифицирует исполнительные указы администрации США. И если до этого закона все эти санкции можно было отменить актом президента, то сейчас для этого требуются другие решения. А это означает, что, по сути, происходит увековечение всех этих решений, что наши отношения будут подорваны на протяжении десятилетий».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом Соединенных Штатов в ходе ужина, который давали в честь 50-летия АСЕАН. Поскольку президент Дональд Трамп сидел практически рядом со мной, мы могли пообщаться, поговорить. Впечатление совпадает с тем, что недавно сказал Путин на эту тему: он открытый, доброжелательный человек, с которым можно комфортно говорить по самым разным темам».
Медведев также добавил, что в ходе беседы среди прочего они с Трампом вспоминали историю отношений России и США, а также Вторую мировую войну и «некоторые другие моменты».
В целом же, по словам Медведева, отношения РФ и США деградируют с каждым днем.
Дмитрий Медведев: «Плохо то, что, несмотря на наличие контактов, возможность обсуждать какие-то вопросы, наши отношения деградируют день ото дня. Они находятся в самой низкой точке за последние десятилетия».
Медведев также констатировал, что новая порция санкций, введенных США в отношении России, ведет к заморозке санкционного режима на десятилетия.
Дмитрий Медведев: «Если говорить о новом пакете санкций, то сам по себе этот закон не создает принципиально новых правил, но он кодифицирует исполнительные указы администрации США. И если до этого закона все эти санкции можно было отменить актом президента, то сейчас для этого требуются другие решения. А это означает, что, по сути, происходит увековечение всех этих решений, что наши отношения будут подорваны на протяжении десятилетий».
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