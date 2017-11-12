Медведев и Трамп сфотографировались на саммите АСЕАН на Филиппинах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на встречу глав АСЕАН с президентом Филиппин, следом зашел американский президент Дональд Трамп, сообщают журналисты.
Дмитрий Медведев и Дональд Трамп явились последними на церемонию фотографирования встречи глав делегаций АСЕАН. Они заняли свои места на подиуме. Во время фотографирования Медведев и Трамп стояли близко друг к другу, через одного человека — премьера Вьетнама Нгуен Суан Фука, отмечает РИА Новости.
Все участники саммита были одеты в национальные костюмы бежевого цвета. На входе каждого приветствовал президент Филиппин Родриго Дутерт и его супруга Сьелито «Хонейлет» Авансенье.
Сделав традиционное фото, лидеры стран АСЕАН отправились на ужин, посвященный 50-летию объединения. За праздничным столом российский премьер и американский лидер также оказались недалеко друг от друга: место между ними снова занял премьер Вьетнама.
Основные мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН намечены на 13–14 ноября. В нем участвуют лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Накануне во Вьетнаме завершился саммит АТЭС. Полноформатные переговоры между президентами РФ и США не состоялись из-за несовпадения графиков и «определенных формальностей протокола». Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что между Путиным и Трампом состоялись «множественные контакты» на ногах, во время которых лидеры затронули темы Украины и Сирии.
Все участники саммита были одеты в национальные костюмы бежевого цвета. На входе каждого приветствовал президент Филиппин Родриго Дутерт и его супруга Сьелито «Хонейлет» Авансенье.
Сделав традиционное фото, лидеры стран АСЕАН отправились на ужин, посвященный 50-летию объединения. За праздничным столом российский премьер и американский лидер также оказались недалеко друг от друга: место между ними снова занял премьер Вьетнама.
Russian PM Dmitry Medvedev, Japanese PM Shinzo Abe and POTUS Donald Trump with PM Narendra Modi #ASEANSummit #Manila pic.twitter.com/eMthX5nt70— ANI (@ANI) 12 ноября 2017 г.
Основные мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН намечены на 13–14 ноября. В нем участвуют лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Накануне во Вьетнаме завершился саммит АТЭС. Полноформатные переговоры между президентами РФ и США не состоялись из-за несовпадения графиков и «определенных формальностей протокола». Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что между Путиным и Трампом состоялись «множественные контакты» на ногах, во время которых лидеры затронули темы Украины и Сирии.
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