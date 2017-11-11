Путин объяснил, почему не состоялась отдельная встреча с Трампом

Президент РФ рассказал о разговоре с американским коллегой на полях саммита АТЭС.
Отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует, что отношения двух стран еще не вышли из кризиса, однако Россия готова «перевернуть эту страницу» и начать сотрудничество. Об этом в субботу заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС во Вьетнаме.
Путин также сообщил, что двум лидерам не удалось провести полноформатные переговоры из-за несовпадения графиков.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается встречи, отдельной, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа, и с моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Будут наказаны за это».
Путин отметил, что диалог двух президентов в течение нескольких коротких встреч на саммите был корректным и доброжелательным. В основном обсуждение касалось тем саммита, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Говорили о том, что обсуждалось на самом саммите АТЭС. Говорили о том, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей».
Президент напомнил, что после одной из встреч было подписано совместное заявление по борьбе с терроризмом в Сирии.
Владимир Путин: «В этом смысле, имею в виду и первое, и второе, можно сказать, что работа на полях АТЭС была полезной и успешной».
Дональд Трамп также поделился положительными впечатлениями от встречи с российским президентом и сообщил о планах провести отдельные переговоры по ситуации вокруг КНДР. Россия в этом вопросе разделяет позицию Китая, не признает ядерный статус Северной Кореи и призывает решать проблему путем переговоров. Трамп же считает, что такая позиция «потакает» интересам КНДР, сообщает Bloomberg.
Короткая встреча «на ногах» между Трампом и Путиным состоялась во второй день саммита во Вьетнаме. Лидеры России и США быстро побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования.
Путин также сообщил, что двум лидерам не удалось провести полноформатные переговоры из-за несовпадения графиков.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается встречи, отдельной, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа, и с моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Будут наказаны за это».
Путин отметил, что диалог двух президентов в течение нескольких коротких встреч на саммите был корректным и доброжелательным. В основном обсуждение касалось тем саммита, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Говорили о том, что обсуждалось на самом саммите АТЭС. Говорили о том, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей».
Президент напомнил, что после одной из встреч было подписано совместное заявление по борьбе с терроризмом в Сирии.
Владимир Путин: «В этом смысле, имею в виду и первое, и второе, можно сказать, что работа на полях АТЭС была полезной и успешной».
Дональд Трамп также поделился положительными впечатлениями от встречи с российским президентом и сообщил о планах провести отдельные переговоры по ситуации вокруг КНДР. Россия в этом вопросе разделяет позицию Китая, не признает ядерный статус Северной Кореи и призывает решать проблему путем переговоров. Трамп же считает, что такая позиция «потакает» интересам КНДР, сообщает Bloomberg.
Короткая встреча «на ногах» между Трампом и Путиным состоялась во второй день саммита во Вьетнаме. Лидеры России и США быстро побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования.
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