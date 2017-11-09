Трамп призвал «великого президента Китая» быстрее решать проблему КНДР

Китай легко и быстро может решить проблему ядерной программы КНДР, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам американского лидера, если Си Цзиньпин займется северокорейской проблемой серьезно, то результат не заставит себя ждать. При этом лидера КНР Трамп назвал «великим президентом Китая».



Дональд Трамп, президент США: «Мы должны действовать быстро. Надеюсь, что Китай будет быстрее и эффективнее чем кто-либо действовать по этой проблеме. Китай может решить эту проблему легко и быстро, я призываю Китай и его великого президента заняться этой проблемой вплотную. Я знаю о вашем президенте одно: если он займется этим серьезно, это получится, в этом нет сомнений».



Трамп подчеркнул, что одной из крупнейших угроз безопасности остается именно ядерная проблема КНДР, и также призвал Россию помочь «обуздать эту потенциально очень трагическую ситуацию».



Государственный визит Трампа в Китай проходит с 8 по 10 ноября в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону — самого продолжительного для американского президента за последние 25 лет.