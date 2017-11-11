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    «Воспитанный и комфортный в общении»: Путин охарактеризовал Трампа

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    «Воспитанный и комфортный в общении»: Путин охарактеризовал Трампа

    «Воспитанный и комфортный в общении»: Путин охарактеризовал Трампа

    «Воспитанный и комфортный в общении»: Путин охарактеризовал Трампа
  • Видео Associated Press © 2017, Jorge Silva

    • Владимир Путин поделился впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом на саммите АТЭС.

    Российский президент подчеркнул, что у него с американский лидером состоялся «нормальный диалог».

    Владимир Путин, президент РФ: «Я не знаю про его привычки, мы мало знакомы, но президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог».

    Кроме того, отмечая на вопросы по итогам саммита АТЭС в Дананге, Путин назвал Трампа «воспитанным и комфортным в общении для совместной работы человеком», передает «Интерфакс».

    Также Путин сообщил, что диалог с Трампом в течение нескольких коротких встреч на саммите был корректным и доброжелательным. Что же касается полноформатных переговоров, то они, по словам российского лидера, не состоялись из-за несовпадения графиков и определенных формальностей протокола.

    При этом президент РФ отметил, что отношения двух стран еще не вышли из кризиса, однако Россия готова «перевернуть эту страницу» и начать сотрудничество.

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