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    Медведев приветствовал южнокорейскую инициативу «девяти мостов». Медведев, Южная Корея, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев приветствовал южнокорейскую инициативу «девяти мостов»

    Медведев приветствовал южнокорейскую инициативу «девяти мостов»

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    Медведев приветствовал южнокорейскую инициативу «девяти мостов»

    Медведев приветствовал южнокорейскую инициативу «девяти мостов»

    Медведев приветствовал южнокорейскую инициативу «девяти мостов»

      Экономическое сотрудничество Москвы и Сеула достигло впечатляющих масштабов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Южной Кореи.

      В ходе беседы в Маниле, где проходит саммит АСЕАН, политики обсудили актуальные мировые проблемы и развитие двусторонних отношений.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «За прошедший год наши отношения существенным образом продвинулись, и даже тот факт, что за последние девять месяцев существенно вырос товарооборот, — свидетельство того, что у этих отношений хороший потенциал. Конечно, мы готовы развивать и гуманитарные направления сотрудничества — как в сфере образования, культуры, спорта, так и туристические обмены, число которых за последние годы существенно выросло».

      Медведев добавил, что Россия готова реализовать так называемую инициативу «девяти мостов», которую предложило руководство Южной Кореи. Речь идет о сотрудничестве по девяти стратегическим направлениям, в том числе в сферах судостроения, энергетики и транспорта.

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