Медведев приветствовал южнокорейскую инициативу «девяти мостов»

Экономическое сотрудничество Москвы и Сеула достигло впечатляющих масштабов, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Южной Кореи.
В ходе беседы в Маниле, где проходит саммит АСЕАН, политики обсудили актуальные мировые проблемы и развитие двусторонних отношений.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «За прошедший год наши отношения существенным образом продвинулись, и даже тот факт, что за последние девять месяцев существенно вырос товарооборот, — свидетельство того, что у этих отношений хороший потенциал. Конечно, мы готовы развивать и гуманитарные направления сотрудничества — как в сфере образования, культуры, спорта, так и туристические обмены, число которых за последние годы существенно выросло».
Медведев добавил, что Россия готова реализовать так называемую инициативу «девяти мостов», которую предложило руководство Южной Кореи. Речь идет о сотрудничестве по девяти стратегическим направлениям, в том числе в сферах судостроения, энергетики и транспорта.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «За прошедший год наши отношения существенным образом продвинулись, и даже тот факт, что за последние девять месяцев существенно вырос товарооборот, — свидетельство того, что у этих отношений хороший потенциал. Конечно, мы готовы развивать и гуманитарные направления сотрудничества — как в сфере образования, культуры, спорта, так и туристические обмены, число которых за последние годы существенно выросло».
Медведев добавил, что Россия готова реализовать так называемую инициативу «девяти мостов», которую предложило руководство Южной Кореи. Речь идет о сотрудничестве по девяти стратегическим направлениям, в том числе в сферах судостроения, энергетики и транспорта.
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