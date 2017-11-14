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Деловое утро НТВ

    Медведев озвучил «принципиальную позицию» России по проблеме КНДР

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина
    Медведев озвучил «принципиальную позицию» России по проблеме КНДР

    Медведев озвучил «принципиальную позицию» России по проблеме КНДР

    Медведев озвучил «принципиальную позицию» России по проблеме КНДР
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АСЕАН в Маниле провел переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

    Говоря о кризисе на Корейском полуострове, Медведев подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном урегулировании проблемы КНДР, и это принципиальная позиция Москвы, которая отстаивается во всех инстанциях.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Так же, как и республика Корея, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове был мир».

    Премьер также подтвердил готовность к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и реализации инициативы «девяти мостов», с которой Мун Чжэ Ин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре текущего года.

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