Медведев озвучил «принципиальную позицию» России по проблеме КНДР

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АСЕАН в Маниле провел переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.
Говоря о кризисе на Корейском полуострове, Медведев подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном урегулировании проблемы КНДР, и это принципиальная позиция Москвы, которая отстаивается во всех инстанциях.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Так же, как и республика Корея, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове был мир».
Премьер также подтвердил готовность к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и реализации инициативы «девяти мостов», с которой Мун Чжэ Ин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре текущего года.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Так же, как и республика Корея, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове был мир».
Премьер также подтвердил готовность к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и реализации инициативы «девяти мостов», с которой Мун Чжэ Ин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре текущего года.
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