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Деловое утро НТВ
    Число жертв землетрясения в Иране превысило 440 человек. Иран, землетрясения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв землетрясения в Иране превысило 440 человек

    Число жертв землетрясения в Иране превысило 440 человек

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    Число жертв землетрясения в Иране превысило 440 человек

    Число жертв землетрясения в Иране превысило 440 человек

    Число жертв землетрясения в Иране превысило 440 человек

      Число жертв мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака превысило 440 человек, еще более семи тысяч жителей региона пострадали.

      Сообщается, что землетрясения также привело к значительному разрушению исторических памятников.

      Россия, а также ряд других стран, ранее заявили, что готовы отправить в пострадавший регион гуманитарную помощь и отряды спасателей.

      Власти Ирана объявили 14 ноября днем траура по погибшим. Свои соболезнования президентам двух стран выразил Владимир Путин. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А в МЧС России предложили помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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