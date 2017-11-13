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    Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака

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    Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака

    Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака

    Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака
  • Фото: Associated Press © 2017, Pouria Pakizeh

    • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака Хасану Роухани и Фуаду Маасуму в связи с многочисленными человеческими жертвами мощного землетрясения, произошедшего на границе двух стран.

    Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в тексте посланий, опубликованных на сайте Кремля.

    Из телеграммы президенту Ирана: «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия».

    смотретьПри мощном землетрясении в Иране пострадали 2500 человек
    При мощном землетрясении в Иране пострадали 2500 человек
    Согласно последним данным, в результате удара стихии в Иране погибли 328 человек. Кроме того, еще около 2,5 тыс. человек получили ранения. В Ираке погибшими считаются 8, пострадавшими — более 400.

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