Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака Хасану Роухани и Фуаду Маасуму в связи с многочисленными человеческими жертвами мощного землетрясения, произошедшего на границе двух стран.
Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в тексте посланий, опубликованных на сайте Кремля.
Из телеграммы президенту Ирана: «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия».
Согласно последним данным, в результате удара стихии в Иране погибли 328 человек. Кроме того, еще около 2,5 тыс. человек получили ранения. В Ираке погибшими считаются 8, пострадавшими — более 400.
Из телеграммы президенту Ирана: «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия».
Согласно последним данным, в результате удара стихии в Иране погибли 328 человек. Кроме того, еще около 2,5 тыс. человек получили ранения. В Ираке погибшими считаются 8, пострадавшими — более 400.
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