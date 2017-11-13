Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Число погибших при землетрясении в Иране и Ираке превысило 380. Ирак, Иран, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло погибших при землетрясении в Иране и Ираке превысило 380

    Число погибших при землетрясении в Иране и Ираке превысило 380

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    • Фото: Reuters © 2017, Ako Rasheed
    Число погибших при землетрясении в Иране и Ираке превысило 380

    Число погибших при землетрясении в Иране и Ираке превысило 380

    Число погибших при землетрясении в Иране и Ираке превысило 380
    • Фото: Reuters © 2017, Ako Rasheed

      • Продолжает расти число жертв мощного землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака.

      По информации агентства Mehr, в Иране погиб 371 человек. В Ираке погибших 11. Таким образом, общее число жертв в двух странах достигло 382.

      Кроме того, в результате землетрясения более 5 тысяч человек получили травмы в Иране, десятки человек пострадали в Ираке, сообщает «Интерфакс».

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