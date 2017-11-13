Число погибших при землетрясении в Иране и Ираке превысило 380

Продолжает расти число жертв мощного землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака.
По информации агентства Mehr, в Иране погиб 371 человек. В Ираке погибших 11. Таким образом, общее число жертв в двух странах достигло 382.
Кроме того, в результате землетрясения более 5 тысяч человек получили травмы в Иране, десятки человек пострадали в Ираке, сообщает «Интерфакс».
Из-за подземных толчков в ряде районов нарушена подача электроэнергии, не работают телефонная связь и Интернет.
Более 70 тысяч человек остаются без крова. МЧС России предложило Ирану и Ираку помощь в ликвидации последствий землетрясения. Глава ведомства Владимир Пучков направил министрам внутренних дел этих стран телеграммы, в которых выразил готовность оказать помощь. Свои соболезнования президентам двух стран выразил Владимир Путин. Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Кроме того, в результате землетрясения более 5 тысяч человек получили травмы в Иране, десятки человек пострадали в Ираке, сообщает «Интерфакс».
Из-за подземных толчков в ряде районов нарушена подача электроэнергии, не работают телефонная связь и Интернет.
Более 70 тысяч человек остаются без крова. МЧС России предложило Ирану и Ираку помощь в ликвидации последствий землетрясения. Глава ведомства Владимир Пучков направил министрам внутренних дел этих стран телеграммы, в которых выразил готовность оказать помощь. Свои соболезнования президентам двух стран выразил Владимир Путин. Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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