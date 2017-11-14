РФ и США работают по продлению мандата комиссии по химоружию в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия и США продолжают консультации по вопросу о расследовании случаев применения химического оружия в Сирии. При этом он отметил, что пока нельзя точно сказать, состоится ли голосование СБ ООН по продлению мандата СМР на этой неделе.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Важно, чтобы СМР был продлен, но с обновленным мандатом. Систематические ошибки, которые мы видели в последнем докладе, должны быть исправлены. Это цель нашего проекта резолюции».
Он выразил надежду, что России удастся достигнуть соглашения с США по этому вопросу, сообщает РИА Новости.
Напомним, мандат СМР истекает уже 17 ноября. Ранее сообщалось, что Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по расследованию химатак в Сирии. Документ обновляет мандат работы экспертов совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР до мая 2018 года с возможностью дальнейшего продления. О подготовке нового проекта резолюции заявили и США. Постпред страны при ООН сообщила, что он будет учитывать предложения России.
Он выразил надежду, что России удастся достигнуть соглашения с США по этому вопросу, сообщает РИА Новости.
Напомним, мандат СМР истекает уже 17 ноября. Ранее сообщалось, что Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по расследованию химатак в Сирии. Документ обновляет мандат работы экспертов совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР до мая 2018 года с возможностью дальнейшего продления. О подготовке нового проекта резолюции заявили и США. Постпред страны при ООН сообщила, что он будет учитывать предложения России.
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