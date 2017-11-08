США внесут в СБ ООН новый проект резолюции о расследовании химатак в Сирии

США внесут Совет Безопасности ООН новый проект резолюции о продлении срока полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) по расследованию химических атак в Сирии. По словам постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, она будет учитывать некоторые предложения России.
По словам Хейли, американская сторона готова принять предложения России, касающиеся обеспечения доступа следователей на место совершения химических атак, большего внимания к действиям террористов и поддержания «высоких стандартов» доказательств при расследовании инцидентов. Об этом сообщает ТАСС.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «По этим вопросам мы хотим работать с Россией и найти точки соприкосновения. Все это — пункты, которые есть в предложенном Россией проекте [резолюции]. Мы можем принять их в качестве демонстрации доброй воли и стремления к консенсусу. Мы сказали это нашим русским друзьям, и мы собираемся распространить наш проект сегодня вечером».
Ранее сообщалось, что Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по расследованию химатак в Сирии. Документ обновляет мандат работы экспертов совместного механизма ООН И ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР до мая 2018 года с возможностью дальнейшего продления.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «По этим вопросам мы хотим работать с Россией и найти точки соприкосновения. Все это — пункты, которые есть в предложенном Россией проекте [резолюции]. Мы можем принять их в качестве демонстрации доброй воли и стремления к консенсусу. Мы сказали это нашим русским друзьям, и мы собираемся распространить наш проект сегодня вечером».
Ранее сообщалось, что Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по расследованию химатак в Сирии. Документ обновляет мандат работы экспертов совместного механизма ООН И ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР до мая 2018 года с возможностью дальнейшего продления.
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