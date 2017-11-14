Посол РФ в Вашингтоне назвал ситуацию с RT недружественным шагом

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия рассматривает принуждение RT America к регистрации в качестве иностранного агента как недружественный шаг.
Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне: «Я очень уважаю свободу прессы. Это одно из незыблемых прав американских граждан, и я считаю, что и российских. Если у человека есть мнение, он вправе его излагать. Есть лишь ограничения в поведении выражения согласия или несогласия с той или иной точкой зрения. Мы сегодня стали свидетелями, что RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо. Мы рассматриваем это как недружественный шаг».
Антонов также выразил свою поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT, сообщает ТАСС.
Анатолий Антонов: «Я высоко ценю ваши усилия, предпринимаемые в США и по всему миру. Очень важно то, что вы рисуете реальную картину происходящего. Я пришел к вам именно сегодня потому, что вы были вынуждены зарегистрироваться как иностранный агент. Я бы хотел выразить поддержку деятельности, которую вы осуществляете. Мы очень обеспокоены тем, что происходит вокруг RT, и мы хотим заверить, что мы с вами».
Минюст США официально внес компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов. В Международном комитете по защите журналистов (СPJ) раскритиковали действия американских властей. В Госдуме РФ со своей стороны заявили, что ответ на решение США должен быть точечным и зеркальным.
Антонов также выразил свою поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT, сообщает ТАСС.
Анатолий Антонов: «Я высоко ценю ваши усилия, предпринимаемые в США и по всему миру. Очень важно то, что вы рисуете реальную картину происходящего. Я пришел к вам именно сегодня потому, что вы были вынуждены зарегистрироваться как иностранный агент. Я бы хотел выразить поддержку деятельности, которую вы осуществляете. Мы очень обеспокоены тем, что происходит вокруг RT, и мы хотим заверить, что мы с вами».
Минюст США официально внес компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов. В Международном комитете по защите журналистов (СPJ) раскритиковали действия американских властей. В Госдуме РФ со своей стороны заявили, что ответ на решение США должен быть точечным и зеркальным.
Комментарии