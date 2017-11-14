Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Минюст США внёс RT в список иностранных агентов

    комментировать

    Минюст США внёс RT в список иностранных агентов

    Минюст США внёс RT в список иностранных агентов

    Минюст США официально внес компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов. Название появилось в соответствующем реестре под порядковым номером 6485.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента в связи с требованием Минюста США. Она отметила, что альтернативой было возбуждение уголовного дела.

    В Международном комитете по защите журналистов (СPJ) раскритиковали требование американских властей. Как сообщал ТАСС, в своем заявлении СPJ назвали действия США в отношении СМИ «плохой идеей».

    В Госдуме РФ со своей стороны заявили, что ответ на действия американских властей должен быть точечным и зеркальным.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru