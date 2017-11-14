Минюст США внёс RT в список иностранных агентов

Минюст США официально внес компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов. Название появилось в соответствующем реестре под порядковым номером 6485.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента в связи с требованием Минюста США. Она отметила, что альтернативой было возбуждение уголовного дела.
В Международном комитете по защите журналистов (СPJ) раскритиковали требование американских властей. Как сообщал ТАСС, в своем заявлении СPJ назвали действия США в отношении СМИ «плохой идеей».
В Госдуме РФ со своей стороны заявили, что ответ на действия американских властей должен быть точечным и зеркальным.
В Международном комитете по защите журналистов (СPJ) раскритиковали требование американских властей. Как сообщал ТАСС, в своем заявлении СPJ назвали действия США в отношении СМИ «плохой идеей».
В Госдуме РФ со своей стороны заявили, что ответ на действия американских властей должен быть точечным и зеркальным.
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